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Школьник Петрозаводска запечатлел красоту природы на фото

Новости. Общество
08:00, 18 Октября 2023
фото: © Виталий Абаев / Инна Колыхматова / ВК

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Снимок юного фотографа из карельской столицы облетел соцсети и попал на обложку календаря.

О талантливом молодом человке и его успехе сообщила на своей странице в соцсети врио мэра Петрозаводска.

Летом, а именно 4 июня, в Петрозаводске было дождливо. Кто-то в этой непогоде печалился, а гулявший по городу выпускник 9 класса Университетского лицея Виталий Абаев увидел красоту. Молодой человек сфотографировал две радуги над Музыкальным театром, и этот снимок облетел соцсети, рассказала Инна Колыхматова.

В мэрии Петрозаводска фото тоже понравилось, поэтому там решили использовать его для календаря городской администрации на 2024 год. Автор эту идею поддержал.

Инна Колыхматова познакомилась с Виталием лично и вручила ему первый экземпляр календаря. Молодой человек учится уже в 10 классе Университетского лицея. Увлекается урбанистикой, журналистикой и фотографией, любит путешествовать и фотографировать разные города.

«У него здорово получается», — отметила увлечение Виталия фотосъемкой исполняющая обязанности главы города. Она также пожелала школьнику развивать таланты, продолжать творить, фотографировать Петрозаводск и не только.

«А две радуги над площадью Кирова весь 2024 год будут светить с нашего календаря», — подчеркнула Инна Колыхматова.

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