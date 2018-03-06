Школьника из Петрозаводска в среду покажут по Первому каналу

Ученика Финно-угорской школы Вадима Якушева 7 марта покажут на Первом канале в музыкальном проекте "Голос. Дети".

Вадим десять лет занимается вокалом: в настоящее время – в Детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало по классу саксофона и по классу вокала, до этого – в Петрозаводском дворце творчества, Детской музыкальной школе Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио, ансамбле "Новые голоса". Молодой человек неоднократно побеждал на Всероссийских и Международных песенных конкурсах.

"Самый бомбический выпуск "голосдети5" после программы "Время" 7 марта!!!! Специальный праздничный выпуск!! Голосуем за ВАДИМА ЯКУШЕВА, Карелия!!!!" - написала его мама Валентина Якушева (Петрова) в соцсети "ВКонтакте".