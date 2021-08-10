Школьникам Карелии предлагают вместо цветов учителям подарить шанс на выздоровление больному ребенку

Накануне 1 сентября стартовала благотворительная всероссийская акция «Дети вместо цветов».

Суть акции «Дети вместо цветов», которая проводится совместно с фондом «Алёша», в том, чтобы подарить учителю 1 букет от класса, а сэкономленные средства направить на лечение ребёнка с тяжелым заболеванием. В этом году школьники помогут второкласснице из Калининграда — Кире Соколовой. У Киры редкая аномалия сосудов. Из-за неё девочка может лишиться ноги. Её спасёт дорогая операция, на которую у родителей нет средств, сообщили организаторы акции.

Приём заявок на «Дети вместо цветов» уже стартовал. Весь класс, участвующий в «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша», получит подарки. И в этом году организаторы обещают, что подарков станет больше, они будут ещё интереснее и полезнее для школьника. Чтобы узнать подробнее, переходите на страницу акции.

В 2021 году «Дети вместо цветов» будет проходить уже в 8 раз.