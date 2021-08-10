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Школьникам Карелии предлагают вместо цветов учителям подарить шанс на выздоровление больному ребенку

Новости. Общество
14:09, 11 Августа 2021
фото: © Благотворительный фонд «Алёша»

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Накануне 1 сентября стартовала благотворительная всероссийская акция «Дети вместо цветов».

Суть акции «Дети вместо цветов», которая проводится совместно с фондом «Алёша», в том, чтобы подарить учителю 1 букет от класса, а сэкономленные средства направить на лечение ребёнка с тяжелым заболеванием. В этом году школьники помогут второкласснице из Калининграда — Кире Соколовой. У Киры редкая аномалия сосудов. Из-за неё девочка может лишиться ноги. Её спасёт дорогая операция, на которую у родителей нет средств, сообщили организаторы акции.

Приём заявок на «Дети вместо цветов» уже стартовал. Весь класс, участвующий в «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша», получит подарки. И в этом году организаторы обещают, что подарков станет больше, они будут ещё интереснее и полезнее для школьника. Чтобы узнать подробнее, переходите на страницу акции.

В 2021 году «Дети вместо цветов» будет проходить уже в 8 раз. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сан-Техник
2021-08-11 14:59:57
Считаю, что тех людей, кто проводил акции типа "За того парня!" в 80-х,как и сегодняшних "Дети вместо цветов" цинично кощунственными. И та, и другая - популистский цинизм в угоду политике, к которой мы скатились в те же годы "развитого социализма". Нельзя у первоклассников отнять праздник с цветами, Это вы, взрослые .... (я не могу найти цивилизованного определения их цинизму), должны были бы добиваться от нашего супер социального государства защиты больных детей, а не вымарщивать деньги из уже того бедных, но порядочных людей .
Дима
2021-08-11 14:44:10
Пусть привыкают дети: следующий шаг - покупка открыточек РЖД на благотворительность и отправка смс-ками по душещипательным роликам с телека. Надо ведь как-то поднимать медицину в этой стране...
Успешный
2021-08-11 14:15:13
Сомнительная контора
Гость
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