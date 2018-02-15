Школьники 7-17 лет откроют свой ресторан на весенних каникулах

Центр "Инициатива" приглашает ребят принять участие в смене международного лагеря на английском языке "My First STARTUP".

26 марта в центре "Инициатива" стартует пятидневный проект My First STARTUP: школьники от 7 до 17 лет откроют свой ресторан, возьмут интервью у известных и успешных людей и будут практиковать разговорный английский язык с волонтерами из Великобритании и Италии. В программе лагеря – каверзные задания от тайного наставника Большого Босса, творческие мастер-классы и экскурсии по закулисью ресторанного бизнеса.

- Как показывает опыт, наши дети и подростки очень творческие и полны интересных задумок. Иногда им просто не хватает наглядного примера и веры в себя. Наш весенний проект – это возможность воплотить идею в жизнь и добиться конкретного результата, - говорит Екатерина Астафьева, руководитель учебного процесса центра.

Школьникам 7-10 лет проект поможет узнать больше о престижных профессияхшеф-повара, дизайнера, видеоблогера, администратора ресторана. В один из дней ребята отправятся в пиццерию, пообщаются с директором и попробуют себя в роли пиццмейкеров. Помимо практических заданий и тематических мероприятий участники будут каждый день работать над словарным запасом, смотреть обучающие мультфильмы и учиться использовать разговорные фразы английского языка в играх и кулинарных квестах.

Для подростков смена лагеря превратится из игры в настоящее соревнование. Главная задача участников - сделать так, чтобы команда инвесторов поверила в успешность их дела и выделила деньги на развитие проекта. Школьники самостоятельно выберут рекламную стратегию, придумают запоминающийся бренд и научатся продвигать его в социальных сетях. Помимо развития важного навыка самопрезентации, ребята поговорят на английском языке о структуре компании и должностных обязанностях сотрудников, разберут реальные кейсы. Полученные знания пригодятся подросткам на ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку, где некоторые задания связаны с темами бизнеса и профессий.

В последний день лагеря друзья и гости смогут оценить работу участников: команды презентуют свои рестораны, поделятся рецептами и попытаются выручить как можно больше средств с продажи приготовленных блюд.

18 марта состоится день открытых дверей, где все желающие смогут бесплатно принять участие в увлекательном квесте, познакомиться с педагогами и своими глазами увидеть, как будет проходить день в весеннем лагере. Записывайтесь на участие по телефону: 67-18-82 или пишите в личные сообщения.

С подробным расписанием весенней смены международного языкового лагеря можно ознакомиться на сайте центра "Инициатива", у сотрудников по телефону 67-18-82 или в офисе: пр. К. Маркса, 20.

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