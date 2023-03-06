Школьники делают брелоки в виде кантеле для бойцов СВО

Петрозаводские школьники изготовили 40 талисманов для участников спецоперации.

В рамках всероссийской акции «Талисман добра» ученики петрозаводской школы № 36 делают брелоки с символом Карелии для бойцов, находящихся в зоне спецоперации.

Руководителем направления стал мастер Дмитрий Середкин в рамках работы проекта «Мастерская прошлого».

«Во время турбулентности очень важно иметь опору. Опору прежде всего на себя и на людей, которые рядом. Если человек всегда помнит, откуда он родом, знает свою культуру и традиции, изучает историю своей Родины и чтит своих предков — такого человека ничем не сломить. Именно поэтому мы сделали талисманами маленькие брелоки — кантеле из дерева — как напоминание о родном доме и о мощной силе традиций Карелии для наших защитников», — рассказала ИА «Республика» руководитель проекта «Мастерская прошлого» Наталья Абрамова.

Поддержку проекту оказывает благотворительный фонд «Открытые возможности» при поддержке гранта главы Карелии.