Школьники из Карелии отличились на международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина

Карельские двоеборцы стали серебряными и бронзовыми призерами.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что ребята тренируются в сортавальском парке Ваккосалми.

За медали боролись 83 юных участника со всей России, а также из Белоруссии, Казахстана и Словакии. Нашу республику представляли пятеро спортсменов. Все они вошли в десятку сильнейших.

Карельские двоеборцы Егор Зайцев и Егор Михайлов разделили второе место, уступив первенство спортсмену из Казахстана, а Артём Богданов завоевал бронзу.

В цифровом формате состязания проходили впервые в истории.

"В нашем парке Ваккосалми свои прыжки снимали не только карельские ребята, но и команды из Санкт-Петербурга и Белоруссии. Здесь созданы условия для тренировок, установлены три трамплина для прыжков. Но на этом мы не останавливаемся и будем строить самый большой, 50-метровый трамплин, который дополнит Центр зимних видов спорта в Сортавале и позволит проводить здесь юношеские соревнования любого уровня", – заключил Парфенчиков.