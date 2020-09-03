Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Два дачных дома и хозпостройки сгорели в Карелии за несколько часов
Сегодня 10:07
Скандальная чиновница из Карелии решила стать "жемчужиной" России (ФОТО, ВИДЕО) 17
Сегодня 15:08
Иван Ургант побывал этим летом в Карелии 7
Сегодня 09:07
Очаг коронавируса в училище олимпийского резерва в Карелии разрастается 3
Сегодня 09:26
Оперштаб Карелии раскрыл подробности о вспышке COVID-19 в Музтеатре 4
Сегодня 06:40

Школьники из Карелии отличились на международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина

Новости. Спорт
17:20, 03 Сентября 2020
фото: © страница "ВКонтакте" Артура Парфенчикова
Загрузка...

Карельские двоеборцы стали серебряными и бронзовыми призерами.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что ребята тренируются в сортавальском парке Ваккосалми.

За медали боролись 83 юных участника со всей России, а также из Белоруссии, Казахстана и Словакии. Нашу республику представляли пятеро спортсменов. Все они вошли в десятку сильнейших.

Карельские двоеборцы Егор Зайцев и Егор Михайлов разделили второе место, уступив первенство спортсмену из Казахстана, а Артём Богданов завоевал бронзу.

В цифровом формате состязания проходили впервые в истории.

"В нашем парке Ваккосалми свои прыжки снимали не только карельские ребята, но и команды из Санкт-Петербурга и Белоруссии. Здесь созданы условия для тренировок, установлены три трамплина для прыжков. Но на этом мы не останавливаемся и будем строить самый большой, 50-метровый трамплин, который дополнит Центр зимних видов спорта в Сортавале и позволит проводить здесь юношеские соревнования любого уровня", – заключил Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

02.09.2020 07:45
Тема недели
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 23
Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 6
31.08.2020 11:00
Вся аналитика

Чтиво

01.09.2020 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»