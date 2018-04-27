Школьники из Карелии возьмут в руки биты

В Петрозаводске состоится Первый республиканский турнир по народной игре кююккя среди учащихся общеобразовательных учреждений Карелии.

Соревнования станут заключительным мероприятием проекта "Бита в руку, кююккя в школу", реализуемого "Союзом карельского народа" на средства, предоставленные Фондом президентских грантов. Об этом сообщает сайт администрации Петрозаводска.

Соревнования пройдут в пятницу, 27 апреля, на спортивном поле Лицея №13 по адресу: ул. Сортавальская, 7б. Открытие турнира в 9.40. Начало соревнований - 10.00 часов.

В турнире примут участие 13 школьных команд из районов республики, сообщают в мэрии карельской столицы.