Школьники из Карелии возьмут в руки биты

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В Петрозаводске состоится Первый республиканский турнир по народной игре кююккя среди учащихся общеобразовательных учреждений Карелии.
Соревнования станут заключительным мероприятием проекта "Бита в руку, кююккя в школу", реализуемого "Союзом карельского народа" на средства, предоставленные Фондом президентских грантов. Об этом сообщает сайт администрации Петрозаводска.
Соревнования пройдут в пятницу, 27 апреля, на спортивном поле Лицея №13 по адресу: ул. Сортавальская, 7б. Открытие турнира в 9.40. Начало соревнований - 10.00 часов.
В турнире примут участие 13 школьных команд из районов республики, сообщают в мэрии карельской столицы.
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