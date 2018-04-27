Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
08:05, 27 Апреля 2018

Школьники из Карелии возьмут в руки биты

По теме

Команда "Олимп" из Петрозаводска в девятый раз стала чемпионом Карелии по баскетболу!
26.04.18 10:34
5 мая в Петрозаводске пройдет детско-юношеский турнир по футболу памяти Владимира Петтая
24.04.18 09:40
Почему летят камни в главного футбольного тренера России Черчесова
23.04.18 10:50
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводске состоится Первый республиканский турнир по народной игре кююккя среди учащихся общеобразовательных учреждений Карелии.

 

Соревнования станут заключительным мероприятием проекта "Бита в руку, кююккя в школу", реализуемого "Союзом карельского народа" на средства, предоставленные Фондом президентских грантов. Об этом сообщает сайт администрации Петрозаводска.

Соревнования пройдут в пятницу, 27 апреля, на спортивном поле Лицея №13 по адресу: ул. Сортавальская, 7б. Открытие турнира в 9.40. Начало соревнований - 10.00 часов.

В турнире примут участие 13 школьных команд из районов республики, сообщают в мэрии карельской столицы.

По теме

Команда "Олимп" из Петрозаводска в девятый раз стала чемпионом Карелии по баскетболу!
26.04.18 10:34
5 мая в Петрозаводске пройдет детско-юношеский турнир по футболу памяти Владимира Петтая
24.04.18 09:40
Почему летят камни в главного футбольного тренера России Черчесова
23.04.18 10:50
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
22.04.2018, 13:55
ФОТО: Водителей в Карелии предупреждают о смертельно опасной дороге
20.04.2018, 09:33
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
24.04.2018, 13:53
Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека
23.04.2018, 11:16
Что происходит с дорогами Петрозаводска?

Аналитика

26.04.2018 11:23
Обществоведение
"А о детях вы подумали?" 2
В результате оптимизации часть воспитателей петрозаводских детских садов может остаться без работы.
Алиханов выиграл суд по правам человека 3
24.04.2018 13:27
"Дело о мерседесах" и мини-рынки 3
24.04.2018 10:40
Что происходит с дорогами Петрозаводска? 11
23.04.2018 11:16
АО "Пряжинское": хроника разорения 5
19.04.2018 13:51
Вся аналитика

Чтиво

25.04.2018 09:55
Личное мнение
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
Месяц назад исполнилось 15 лет одному из самых популярных и активных спортивных коллективов Петрозаводска, лыжному клубу "Зимние фонтаны".
Футбол как политика 2
23.04.2018 10:18
Техосмотр – проверка на совесть 1
23.04.2018 10:00
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 11
19.04.2018 08:52
архив чтиво

Медиа

Столетие Петрозаводского городского Совета
26.04.2018 16:44
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»