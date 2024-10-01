Школьники из Сегежи завоевали серебро соревнований по баскетболу в «Орленке»

Баскетбольная команда из средней школы №6 стала серебряным призером «Президентских состязаний».

Сегежские школьники завоевали серебряные медали на всероссийских соревнованиях по баскетболу, сообщили в паблике Сегежа слушает | Online | Сегежа.



Баскетбольная команда из средней школы №6 города Сегежи стала серебряным призером «Президентских состязаний», которые проходили в детском лагере «Орленок».



В состав команды в баскетбольном турнире 3×3 вошли Матвей Вербицкий, Денис Муров, Матвей Виговский и Егор Ткачук.

Кроме сегежской команды Карелию на соревнованиях также представляла команда Чалнинской школы Пряжинского района под руководством Марины Ефименко, добавили в источнике.