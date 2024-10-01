Школьники из Сегежи завоевали серебро соревнований по баскетболу в «Орленке»

Баскетбольная команда из средней школы №6 стала серебряным призером «Президентских состязаний».
Сегежские школьники завоевали серебряные медали на всероссийских соревнованиях по баскетболу, сообщили в паблике .
Баскетбольная команда из средней школы №6 города Сегежи стала серебряным призером «Президентских состязаний», которые проходили в детском лагере «Орленок».
В состав команды в баскетбольном турнире 3×3 вошли Матвей Вербицкий, Денис Муров, Матвей Виговский и Егор Ткачук.
Кроме сегежской команды Карелию на соревнованиях также представляла команда Чалнинской школы Пряжинского района под руководством Марины Ефименко, добавили в источнике.
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