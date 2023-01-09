Школьники из малообеспеченных семей в Петрозаводске остро нуждаются в лыжной экипировке

Жителей столицы Карелии просят помочь обеспечить нуждающихся детей лыжным инвентарем для уроков физкультуры.

Социальный Центр «Попечение» сообщил о поступающих просьбах от малообеспеченных семей помочь с лыжными ботинками для школьников. На данный момент острая необходимость есть в размерах 36, 37, 39, 42. Об этом пишут в паблике Центра.

«Просьбы продолжают поступать, поэтому примем лыжные ботинки от 35 до 46 размеров, с различными креплениями. Принимаются ботинки как с лыжами и палками, так и без них. Сейчас морозы останавливают лыжные старты в школах, и у нас с вами есть совсем немного времени, чтобы обуть всех лыжников. Посмотрите, пожалуйста, может быть у вас найдутся ненужные пары», — говорится в сообщении социального центра.

Экипировку просят приносить с 10.00 до 13.00 по адресу: Вольная, 1 с 10 до 13.