Школьники Карелии могут получить льготные путевки в лагеря на море

В Минобразования и спорта республики рассказали о том, кто может рассчитывать на бесплатные и льготные путевки в детских лагерях.

Министерство образования и спорта Карелии планирует этим летом направить в детские центры на море около 3450 детей. По бесплатным путевкам отдохнут более 700 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и проживающих в районах Арктической зоны.

Льготные путевки представляются в порядке очередности, при условии подтверждения трудной жизненной ситуации. Для детей из малоимущих семей, детей-инвалидов и сирот отдых в лагерях абсолютно бесплатный. А семьи со среднедушевым доходом, превышающим величину прожиточного минимума, имеют право на путевки с частичной оплатой — от 30% до 50%.

Родители могут и сами купить для своего чада путевку в южный лагерь. Но удовольствие это не из дешевых. В Петрозаводске туристические компании, предоставляющие услуги по формированию организованных групп в детские центры на море, предлагают на выбор несколько вариантов на побережье Краснодарского края. Смена в 19 дней обойдется от 52 до 57 тысяч рублей. Дорога в эту стоимость не входит.

Вернуть родители смогут только до 15 тысяч рублей. Министерство соцзащиты республики готово предоставить компенсацию за путевки 1630 детям.

Если у родителей возникают вопросы по оздоровительной кампании, можно обратиться на «горячую линию» по телефону: 8 (900) 457-24-41. Кроме того, на официальном сайте Минобразования и спорта республики размещена информация с разъяснениями по наиболее часто поступающим обращениям по организации отдыха детей.

Когда в Карелии откроют свои детские лагеря, читайте в материале «Дорогие дети, отдыхайте».