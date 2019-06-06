Школьники Карелии вышли на каникулы и устроились на работу

На сегодняшний день заключено уже 87 договоров с 70 организациями, готовыми трудоустроить подростков в летний период, сообщили в правительстве Карелии.

Школьники будут заняты на работах по уборке помещений, подготовке учреждений образования к новому учебному году, благоустройству территорий и памятников, сбору ягод.

Несовершеннолетние будут работать курьерами, почтальонами, вахтерами, помощниками воспитателя, дворниками, музейными смотрителями, архивными работниками и т.д.

Органами службы занятости сформирован реестр из 128 работодателей для несовершеннолетних в каникулы. 43 (34%) из них - это предприятия реального сектора экономики. В списке таких предприятий - ЗАО "Беломорская ПМК" (строительство), АО "Кондопожский ЦБК", ООО "Кареллестранс", АО "Кала Ранта" (рыбоводство), "Молочная ферма "Искра" (животноводство), "Петрозаводскмаш" и др.

Средний размер оплаты труда несовершеннолетних составит в зависимости от возраста от 6 до 8 тыс. руб. В бюджете республики на эти цели предусмотрено 2,7 млн рублей. Всего с начала года был трудоустроен 181 подросток.



фото правительство Карелии