Школьники не смогут принять участие в Чемпионате по профмастерству среди инвалидов "Абилимпикс"

В связи со сложившейся из-за распространения коронавирусной инфекции ситуации в Карелии в организации Регионального чемпионата профессионального мастерства для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" произойдут изменения.

Как сообщается на сайте правительства республики, региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов "Абилимпикс" пройдет в Петрозаводске с 26 по 30 октября в очно-дистанционном режиме. На изменения в организации мероприятия повлияла эпидситуация.

Так, соревновательная часть Чемпионата пройдет очно, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На площадках смогут находиться не более 20 человек. Застройка соревновательного пространства будет происходить с условием безопасного расстояния. В помещении - обязательный масочный режим, обработка рук, термометрия и очистка воздуха.

Деловая программа, в целом, состоится в режиме онлайн – это два мероприятия в формате вебинара. А одно мероприятие все же планируется провести в стандартном порядке, конечно, принимая во внимание правила безопасности. Выставочная, культурная и профориентационная программы будут полностью переведены в дистанционный режим. Полный распорядок чемпионата организаторы представят немного позже.

По той же причине в этом году не предусмотрено участие школьников. В итоге остается 10 компетенций в категориях "Студенты" и "Специалисты", по которым состоится конкурс: "Разработчик виртуальной и дополненной реальности", "Ремонт и обслуживание автомобилей", "Тиражная графика", "Малярное дело", "Медицинский и социальный уход", "Ландшафтный дизайн", "Портной", "Предпринимательство", "Социальная работа", "Экономика и бухгалтерский учет".

Решение об участии в чемпионате конкурсант принимает сам, исходя из состояния своего здоровья и собственных возможностей. Особенно это относится к участникам возраста 60+.

Напомним, в прошлом году жители Карелии завоевали пять наград на чемпионате "Абилимпикс" в Москве.