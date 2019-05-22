Школьники Петрозаводска сдали макулатуру и 2 тонны пластиковых крышечек

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В столице Карелии подведены итоги экологического конкурса "Бумажный Бум", сообщили в администрации Петрозаводска.
Так, 147,5 тонны макулатуры собрали за прошедший учебный год воспитанники детских дошкольных учреждений, школьники и студенты в ходе природоохранной акции "Бумажный Бум".
Как отмечают специалисты, такое количество сданной бумаги спасет от вырубки 1475 деревьев. В мероприятиях проекта по сбору вторсырья приняли участие коллективы 54 детских садов, 31 школы, шести средних специальных учебных учреждений.
Помимо макулатуры юные петрозаводчане сдали в переработку 2,9 тонны пластиковых бутылок, 91 кг алюминиевых банок и 2,1 тонны пластиковых крышечек.
Напомним, ежегодный экологический конкурс "Бумажный Бум" проводится администрацией города в содружестве с ООО "ЮВИ ПТЗ" и образовательными организациями Петрозаводска и республики.
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