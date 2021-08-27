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«Школьники расслабились»: мэр Петрозаводска рассказал о безопасности детей на дорогах

Новости. Общество
09:48, 28 Августа 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Власти Петрозаводска сообщили о мерах повышения безопасности на дорогах накануне нового учебного года.

В первые дни сентября у образовательных организаций будут дежурить наряды ГИБДД, а на уроках учителя напомнят детям правила поведения на дороге.

«За лето школьники расслабились, забыли ПДД и безопасные маршруты к школам», — заявил в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Он рассказал, что за лето была нанесена новая разметка на несколько десятков пешеходных переходов вблизи образовательных организаций. Накануне 1 сентября будут запущены светофоры в Соломенном, вблизи школы № 7, и в Центре, у гимназии № 30 и детского сада № 1.

Любарский также сообщил, что было решено дооборудовать «моргающий» светофор на улице Попова, рядом с которым располагаются школа № 43 и детсад № 113. «Новое дорожное покрытие, к сожалению, зачастую искушает водителей нажать на газ и не всегда соблюдать скоростной режим. Сейчас готовим необходимые документы для модернизации светофора в 2022 году», — объяснил мэр города.

Ранее сообщалось, что светофоры были установлены на оживленном участке Соломенского шоссе в Петрозаводске.

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Комментарии

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Эндшпиль
2021-08-28 10:34:24
Ну ну, чето на пешеходных переходах, белой краской не окрашено у школ и детских садов, так выборочно. Видно на носу опять 3 сентября.
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