«Школьники расслабились»: мэр Петрозаводска рассказал о безопасности детей на дорогах

Власти Петрозаводска сообщили о мерах повышения безопасности на дорогах накануне нового учебного года.

В первые дни сентября у образовательных организаций будут дежурить наряды ГИБДД, а на уроках учителя напомнят детям правила поведения на дороге.

«За лето школьники расслабились, забыли ПДД и безопасные маршруты к школам», — заявил в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Он рассказал, что за лето была нанесена новая разметка на несколько десятков пешеходных переходов вблизи образовательных организаций. Накануне 1 сентября будут запущены светофоры в Соломенном, вблизи школы № 7, и в Центре, у гимназии № 30 и детского сада № 1.

Любарский также сообщил, что было решено дооборудовать «моргающий» светофор на улице Попова, рядом с которым располагаются школа № 43 и детсад № 113. «Новое дорожное покрытие, к сожалению, зачастую искушает водителей нажать на газ и не всегда соблюдать скоростной режим. Сейчас готовим необходимые документы для модернизации светофора в 2022 году», — объяснил мэр города.

Ранее сообщалось, что светофоры были установлены на оживленном участке Соломенского шоссе в Петрозаводске.