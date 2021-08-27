Светофоры установлены на оживленном участке Соломенского шоссе в Петрозаводске

Участок трассы на Соломенском шоссе в карельской столице оборудован светофорами.

В Соломенном начали работу светофоры, установленные недавно. Они расположены на оживленном участке Соломенского шоссе. Об этом сообщает паблик «ТОС Соломенное».

«Светофор запущен. Красиво, однако. Современный, светодиодный. Разметку закончили. Ещё должны положить асфальт на тротуар и доделать остановочные комплексы», — говорится в посте.

Ранее сообщалось о планах властей Петрозаводска установить светофоры в Соломенном. Говорилось, что светофоры появятся в районе пересечения с улицей Федора Тимоскайнена. На месте предполагалось установить светофоры с пешеходным вызывным устройством, улучшить освещение, смонтировать ограждения, нанести разметку.

В мэрии поясняли, что светофор позволит пешеходам безопасно пересекать трассу после выхода из автобуса. Кроме того, поблизости расположена школа № 7, и маршрут многих учеников к ней пролегает через шоссе. Ранее в вдминистрацию города неоднократно поступали обращения от жителей Соломенного с просьбой рассмотреть возможность оборудования перехода на этом участке.