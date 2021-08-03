Власти Петрозаводска установят светофоры на оживленном участке дороги в Соломенном

Продолжаются работы по оборудованию пешеходного перехода со светофорами на Соломенском шоссе, сообщают в мэрии.

Светофоры появятся в районе пересечения с улицей Федора Тимоскайнена, информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

На месте будут установлены светофоры с пешеходным вызывным устройством, улучшено освещение, смонтированы ограждения, нанесена разметка.

Сейчас тротуары на объекте готовят к асфальтированию. Стойки под светофоры и дополнительное освещение уже установлены. Ранее для обеспечения лучшего обзора водителям и пешеходам близлежащие остановки общественного транспорта развели на большее расстояние. Помимо этого, возле них оборудовали заездные карманы. На обеих остановках «ГЭС-городок» смонтируют павильоны ожидания транспорта.

В мэрии поясняют, что светофор позволит пешеходам безопасно пересекать трассу после выхода из автобуса. Кроме того, поблизости расположена школа № 7, и маршрут многих учеников к ней пролегает через шоссе. Ранее в вдминистрацию города неоднократно поступали обращения от жителей Соломенного с просьбой рассмотреть возможность оборудования перехода на этом участке. Его появление призвано сделать дорожное движение на участке безопаснее.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске создали проект велодорожки до Соломенного.