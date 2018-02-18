Школьники сделали город из снега и получили приз "За новый взгляд на Петрозаводск"

Снежная скульптура учеников 14-й школы победила в номинации, учрежденной Петросоветом.

В эти выходные в Петрозаводске проходят не только Масленичные гуляния, но одно из самых главных городских событий – международный фестиваль "Гиперборея-2018". В субботу, 17 февраля, на главной сцене праздника были торжественно подведены итоги конкурса снежных и ледовых скульптур.

Наряду с традиционными номинациями в этом году появилась еще одна новая. Ее учредили депутаты Петрозаводского городского совета в честь 100-летнего юбилея горсовета, который будет отмечаться в апреле.

Специальный приз от депутатов назывался "За новый взгляд на Петрозаводск".

- Мы не хотим сдерживать полет фантазии участников конкурса. Мы готовы увидеть работы, посвященные городским достопримечательностям, каким-то историческим событиям или людям, повлиявшим на наш город. Возможно, кому-то захочется интересным показать в своей работе Петрозаводск будущего или наоборот отобразить историю нашего города. Самое важное, чтобы это был яркий и необычный взгляд на Петрозаводск, передающий его дух и настроение, - сказала на старте конкурса депутат Петросовета Ирина Шарипова.

На конкурс были представлены работы учеников разных школ Петрозаводска и многочисленные скульптуры, созданные воспитанниками городских детских садов. В итоге жюри выбрало лучшую из лучших. Ею стала снежная скульптура под названием "Листая страницы", созданная командой "Гиперборейцы" из средней школы № 14. Семеро учеников – Никита Малашин, Всеволод Зименко, Михаил Куликов, Игорь Гаврилин (7а), Игорь Иванов, Евгений Богданов (9с), Никита Канашенко (10а) под руководством учителя труда Ильи Тришкова представили самые узнаваемые городские объекты, вылепленные из снега. На главной сцене праздника команде были вручены кубок, благодарственные письма, сертификаты на покупки в известном книжном магазине и сувениры.

- Идея скульптуры принадлежит семиклассникам. Сначала они предложили эскиз, на котором был представлен разворот книги, - рассказал Илья Тришков. – Но тема получила развитие, и в итоге получилась более масштабная скульптура с узнаваемыми объектами. Ребята вылепили Музыкальный и Национальный театры, здание железнодорожного вокзала, ротонду. На переднем плане – две пушки и герб Петрозаводска. На всю работу ушло около 15 часов, конечно, шла она не один день. Мы поставили во дворе школы деревянный короб и сами спрессовали в нем снег. Неделю он отстаивался, и лишь потом началась основная работа. Сначала были вылеплены примерные очертания, затем были проработаны все детали. Мы следили за погодой, чтобы ребята не мерзли. Конечно же, результатом остались довольны. Приятно, что работу так высоко оценили депутаты Петрозаводского городского совета.

- Эта скульптура полностью соответствовала теме, которую мы учредили, - отметила Ирина Шарипова. – Каждому жителю Петрозаводска, да и, пожалуй, всей республики понятно, что это наш город, наши достопримечательности. Эта снежная скульптура, на мой взгляд, достойна первого места среди всех фигур. Ребята потрудились на славу!