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Школьники смогут ездить в новых поездах в купе по льготному тарифу

Новости. Общество
16:00, 12 Февраля 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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РЖД поддержало предложение Карелии по предоставлению льготного проезда для школьников в купейных вагонах, рассказал сенатор Игорь Зубарев.

По словам сенатора от Карелии, вопрос по сохранению льготы на проезд для детей в новых поездах улучшенного качества обсудили сегодня на заседании Совета Федерации. Генеральный директор – председатель правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Олег Белозеров ответил на вопросы членов СовФеда по льготному проезду школьников в купейных вагонах. Обращение по предоставлению льготы детям старше 10 лет поступило от главы Карелии в верхнюю палату российского парламента в конце января этого года. Руководитель региона Артур Парфенчиков на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко поднял тему компенсирующих субсидий для железнодорожных поездок детских групп в рамках культурно-познавательного туризма. С пуском новых поездов, в составе которых нет плацкартных вагонов, школьники потеряли возможность льготного проезда. Сегодня данная льгота распространяется только на плацкарт.

"Председатель Совета Федерации отметила, что глава Карелии абсолютно справедливо задал вопрос по проезду в железнодорожном транспорте. Дети действительно не должны страдать из-за появления поездов улучшенного качества. Нужно сохранить льготу для проезда школьников и в купе", - сказал член Совета Федерации от Карелии Игорь Зубарев.

Генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров согласился, что компания, преследуя цель предоставить лучшую услугу, пустив двухэтажный поезд из Петрозаводска в Москву, создала барьер для детей.

"Мы изучили запрос из Карелии и полностью его поддерживаем. Необходимо сделать дешевый, ровный тариф для перевозки детей как в платцкарте, так и в купе. Мы уже сделали расчеты и направили их в Минтранс России. Просим вашей поддержки, чтобы закрепить эту норму в постановлении правительства", - ответил сенаторам глава ОАО "РЖД".

Валентина Матвиенко дала членам Совета Федерации месяц на то, чтобы решить вопрос с РЖД и получить необходимый нормативный акт, который позволит предоставлять льготы школьникам.

"До школьных каникул, во время которых дети активно путешествуют целыми классами по стране, мы должны решить проблему льготного проезда в купейных вагонах. Главное, что РЖД уже поддержало предложение Карелии. А вопросы детского отдыха, льгот для детей всегда были и остаются в приоритете в Совете Федерации", - отметил Игорь Зубарев.

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