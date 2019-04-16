Школьники в Карелии собрали макулатуру, чтобы обустроить велопарковку у школы

В Олонце дети собрали 700 кг маулатуры, чтобы оборудовать велосипедную парковку у школы.

Как сообщается в паблике "Подслушано в Олонце", в школе №2 в Олонце прошла акция по сбору макулатуры.

Дети, родители, учителя вместе собрали 700 кг отходов бумаги!

По обоюдному решению все вырученные деньги пойдут на обустройство велосипедной парковки у школы, сообщается в группе.



Подслушано в Олонце