Школьников из Карелии обучат основам парусного спорта

Занятия будут проводиться на базе Детско-юношеского центра, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Школа яхтенного рулевого "Брамсельный ветер" Клуба любителей водного туризма Петрозаводска объявляет набор в группу для теоретического обучения по программе "Основы парусного спорта".

Возраст ребят для обучения – от 9 до 13 лет. Занятия будет вести тренер парусной школы Лада Кузьмина. Планируется набрать две группы до 15 человек в каждой. Уроки будут проходить дважды в неделю по два часа в Детско-юношеском центре Петрозаводска.

Программа включает в себя занятия в лекционной форме и тренировки по ОФП. Теоретический цикл состоит из разделов по устройству и управлению парусной яхтой, истории развития паруса, навигации и метеорологии, судовым работам. Весь учебный материал адаптирован для детей и подростков.

Подробнее – в группах "Регаты КЛВТ" и "ДЮЦ" и его друзья".