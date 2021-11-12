Школьников Карелии бесплатно научат плавать 25-метровку

Второклассники Питкярантского и Суоярвского районов станут участниками проекта «Умею плавать».

Как рассказали в Минобразования и спорта Карелии, в рамках нацпроекта «Демография» в республике уже второй год реализуется проект по обучению младших школьников плаванию «Умею плавать». Программа разработана карельскими специалистами и включает 16 учебных часов. Она прошла апробацию и рекомендована к использованию.

Сейчас по программе обучаются второклассники Питкярантского района, позже она стартует и в Суоярвском районе. По окончании курса дети смогут самостоятельно проплыть 25 метров.

В прошлом году в программе приняли участие 630 школьников Карелии.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске открылась секция по плаванью для детей с нарушениями зрения.