Школьников наградили за рисунки на тему освещения Петрозаводска

В Петрозаводске определены победители конкурса детского рисунка "Огни ночного города", сообщили в мэрии города.

Творческое состязание проводилось среди учащихся первых - восьмых классов. В ходе предварительного этапа были выбраны лучшие работы в школах, которые и поступили на суд жюри.



Сайт администрации Петрозаводска

По итогам конкурса определены девять победителей, церемония их награждения и торжественное открытие выставки рисунков состоялись в Администрации Петрозаводска.



Сайт администрации Петрозаводска

"Ребята представили очень интересные и красивые работы, поэтому ценными призами и грамотами были награждены все участники выставки", - отметила заместитель Главы города Юлия Мизинкова.