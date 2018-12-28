Школьников наградили за рисунки на тему освещения Петрозаводска

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В Петрозаводске определены победители конкурса детского рисунка "Огни ночного города", сообщили в мэрии города.
Творческое состязание проводилось среди учащихся первых - восьмых классов. В ходе предварительного этапа были выбраны лучшие работы в школах, которые и поступили на суд жюри.
По итогам конкурса определены девять победителей, церемония их награждения и торжественное открытие выставки рисунков состоялись в Администрации Петрозаводска.
"Ребята представили очень интересные и красивые работы, поэтому ценными призами и грамотами были награждены все участники выставки", - отметила заместитель Главы города Юлия Мизинкова.
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