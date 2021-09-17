Школьников отдаленного района Петрозаводска отправят в музей из-за работ на электросетях

На следующей неделе будет временно отключено электричество на Птицефабрике из-за плановых работ на сетях, сообщили в администрации Петрозаводска.

На Птицефабрике на следующей неделе будет временно приостановлено электроснабжение нескольких улиц. Неудобства связаны с плановыми работами на объектах, принадлежащих АО «Прионежская сетевая компания».

Так, 20 сентября с 10.00 до 17.00 от электричества отключат дома, расположенные в районе улиц Птицефабрика и Пайская, а также Рядового проезда.

В школе № 19 не будет света с 10.00 до 14.00. Плановое отключение согласовано с администрацией образовательного учреждения. В понедельник для младшеклассников организуют музейный день. Остальные школьники будут заниматься в обычном формате, но без использования технических средств обучения.

Работы на сетях продолжатся и 22 сентября. В следующую среду с 10 до 14 часов приостановят электроснабжение домов, расположенных в районе улиц Птицефабрика, Уваровская и Старосельгского проезда.

Ресурсоснабжающая организация просит потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.