Школьников приглашают на "Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи"

С 28 по 31 октября музей "Кижи" приглашает учеников младших классов на "Умные каникулы".

В программе – экскурсии, квесты, музейные занятия, игры на свежем воздухе, мастер-классы, вкусные обеды и чаепития.

"Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи" – это музейно-образовательная программа для учащихся младших классов Петрозаводска, реализуемая во время школьных каникул на базе музея-заповедника "Кижи". Тема программы – "Все дело в лодке".



Время проведения: с 10.00 до 16.00.



Места проведения: выставочные залы музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19 и пл. Кирова, 10а), фондохранилище музея-заповедника "Кижи" (пл. Кирова, 10), студия "Кижская палитра" (Неглинская набережная, 3).

28 октября



Место проведения занятий: выставочный зал музея-заповедника на ул. Федосовой, 19, студия "Кижская палитра".



С 10.00 до 13.00:



• программа "Все дело в лодке" (экскурсия по выставке и мастер-класс "Сказочный улов");



• мастер-класс по изготовлению декоративного украшения из глины "Лодочка".



С 14.00 до 16.00:



• игры на свежем воздухе в музейном дворике;



• экскурсия "Прогулка по Старому городу";



• занятие по изготовлению судового журнала.

29 октября



Места проведения занятий: выставочный зал музея-заповедника на ул. Федосовой, 19, музейный дворик, фондохранилище музея-заповедника на пл. Кирова, 10.

С 10.00 до 13.00:



• квест в фондохранилище "Первоклассное приключение в музее";



• экскурсия "Прогулка по Соборной площади".

С 14.00 до 16.00:

• игры на свежем воздухе в музейном дворике;



• встреча с Юрием Михайловичем Наумовым на выставке "Все дело в лодке";



• мастер-класс "Как лодочку назовешь, так она и поплывет" (изготовление сувенира-магнита);



• занятие по изготовлению судового журнала.

30 октября



Места проведения занятий: выставочный зал музея-заповедника на пл.Кирова, 10а, студия "Кижская палитра".



С 10.00 до 13.00:

• экскурсия по выставке "Секреты старых мастеров";



• музейное занятие "Маленький остров планеты Земля";



• квест по Онежской набережной "Рыбак рыбака видит издалека".

C 14.00 до 16.00:



• игры на свежем воздухе в музейном дворике;



• мастер-класс по росписи декоративного украшения из глины "Лодочка";



• занятие по подготовке к презентации судовых журналов;



• игротека (паззлы, творческие задания, мультфильмы).



31 октября



Места проведения занятий: выставочный зал музея-заповедника на ул. Федосовой, 19, музейная школа на Неглинской наб., 3.



С 10.00 до 13.00:



• экскурсия по выставке "Кукла на счастье";



• занятие "Игры и игрушки крестьянских детей";



• фотосессия в традиционных костюмах на выставке "Все дело в лодке".



С 14.00 до 16.00:



• игры на свежем воздухе в музейном дворике;



• экскурсия "Прогулка по Левашовскому бульвару";



• мастер-класс по изготовлению традиционной игрушки;



• подготовка к презентации судовых журналов на выставке "Все дело в лодке".

С 16.00 до 17.00:



• презентация судовых журналов для родителей участников программы "Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи".

Стоимость участия в программе – 600 рублей в день.

Записаться на программу можно по телефонам: (814-2) 79-98-40, 79-98-76.

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