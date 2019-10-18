Подписаться
Новости. Общество
15:53, 18 Октября 2019
фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

Школьников приглашают на "Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи"

Загрузка...

С 28 по 31 октября музей "Кижи" приглашает учеников младших классов на "Умные каникулы".

В программе – экскурсии, квесты, музейные занятия, игры на свежем воздухе, мастер-классы, вкусные обеды и чаепития.

"Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи" – это музейно-образовательная программа для учащихся младших классов Петрозаводска, реализуемая во время школьных каникул на базе музея-заповедника "Кижи". Тема программы – "Все дело в лодке".

Время проведения: с 10.00 до 16.00.

Места проведения: выставочные залы музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19 и пл. Кирова, 10а), фондохранилище музея-заповедника "Кижи" (пл. Кирова, 10), студия "Кижская палитра" (Неглинская набережная, 3).

28 октября

Место проведения занятий: выставочный зал музея-заповедника на ул. Федосовой, 19, студия "Кижская палитра". 

С 10.00 до 13.00:

• программа "Все дело в лодке" (экскурсия по выставке и мастер-класс "Сказочный улов");

• мастер-класс по изготовлению декоративного украшения из глины "Лодочка".

С 14.00 до 16.00:

• игры на свежем воздухе в музейном дворике;

• экскурсия "Прогулка по Старому городу";

• занятие по изготовлению судового журнала.

29 октября

Места проведения занятий: выставочный зал музея-заповедника на ул. Федосовой, 19, музейный дворик, фондохранилище музея-заповедника на пл. Кирова, 10.

С 10.00 до 13.00:

• квест в фондохранилище "Первоклассное приключение в музее";

• экскурсия "Прогулка по Соборной площади".

С 14.00 до 16.00:

• игры на свежем воздухе в музейном дворике;

• встреча с Юрием Михайловичем Наумовым на выставке "Все дело в лодке"; 

• мастер-класс "Как лодочку назовешь, так она и поплывет" (изготовление сувенира-магнита);

• занятие по изготовлению судового журнала.

30 октября

Места проведения занятий: выставочный зал музея-заповедника на пл.Кирова, 10а, студия "Кижская палитра".

С 10.00 до 13.00:

• экскурсия по выставке "Секреты старых мастеров";

• музейное занятие "Маленький остров планеты Земля";

• квест по Онежской набережной "Рыбак рыбака видит издалека".

C 14.00 до 16.00:

• игры на свежем воздухе в музейном дворике;

• мастер-класс по росписи декоративного украшения из глины "Лодочка";

• занятие по подготовке к презентации судовых журналов;

• игротека (паззлы, творческие задания, мультфильмы).


31 октября

Места проведения занятий: выставочный зал музея-заповедника на ул. Федосовой, 19, музейная школа на Неглинской наб., 3.

С 10.00 до 13.00:

• экскурсия по выставке "Кукла на счастье";

• занятие "Игры и игрушки крестьянских детей";

• фотосессия в традиционных костюмах на выставке "Все дело в лодке".

С 14.00 до 16.00:

• игры на свежем воздухе в музейном дворике;

• экскурсия "Прогулка по Левашовскому бульвару";

• мастер-класс по изготовлению традиционной игрушки;

• подготовка к презентации судовых журналов на выставке "Все дело в лодке".

С 16.00 до 17.00:

• презентация судовых журналов для родителей участников программы "Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи".

Стоимость участия в программе – 600 рублей в день.

Записаться на программу можно по телефонам: (814-2) 79-98-40, 79-98-76.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.10.2019, 15:16
СМИ: В Карелии уволят начальника ИК-9 после публикации видео с избиением заключенного
17.10.2019, 06:40
Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)
13.10.2019, 12:35
В районе Питкяранты перевернулась фура – машина в хлам, водитель жив (ВИДЕО)
13.10.2019, 13:38
Жительница Карелии на "Мерседесе" насмерть задавила пешехода в Ленобласти и скрылась
16.10.2019, 17:43
Появилось видео с места гибели пенсионерки в ДТП под Петрозаводском
13.10.2019, 15:21
Бывшее руководство Карелии лоббировало "бессмысленный" проект, над которым финны "потешались годами"

Аналитика

Сегодня 11:53
Капитал
Ирина Мирошник: "Благоустройство Петрозаводска в руках горожан"
Глава Петрозаводска призывает горожан участвовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в следующем году в первую очередь.
"Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска 8
16.10.2019 17:00
Соломку подстелили
15.10.2019 12:36
"Подрыв доверия к государству и закону" 13
14.10.2019 17:06
Хлеб – соль 20
10.10.2019 00:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:43
Частная жизнь
"Я убью твою дочь" 2
Очередная страшная история из жизни "петрозаводского маньяка" прозвучала в Верховном суде Карелии.
"Ты теперь все так видишь, немного насквозь и с любовью" 4
Сегодня 09:48
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 13
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»