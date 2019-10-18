Школьников приглашают на "Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи"

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С 28 по 31 октября музей "Кижи" приглашает учеников младших классов на "Умные каникулы".
В программе – экскурсии, квесты, музейные занятия, игры на свежем воздухе, мастер-классы, вкусные обеды и чаепития.
"Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи" – это музейно-образовательная программа для учащихся младших классов Петрозаводска, реализуемая во время школьных каникул на базе музея-заповедника "Кижи". Тема программы – "Все дело в лодке".
Время проведения: с 10.00 до 16.00.
Места проведения: выставочные залы музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19 и пл. Кирова, 10а), фондохранилище музея-заповедника "Кижи" (пл. Кирова, 10), студия "Кижская палитра" (Неглинская набережная, 3).
28 октября
Место проведения занятий: выставочный зал музея-заповедника на ул. Федосовой, 19, студия "Кижская палитра".
С 10.00 до 13.00:
• программа "Все дело в лодке" (экскурсия по выставке и мастер-класс "Сказочный улов");
• мастер-класс по изготовлению декоративного украшения из глины "Лодочка".
С 14.00 до 16.00:
• игры на свежем воздухе в музейном дворике;
• экскурсия "Прогулка по Старому городу";
• занятие по изготовлению судового журнала.
29 октября
Места проведения занятий: выставочный зал музея-заповедника на ул. Федосовой, 19, музейный дворик, фондохранилище музея-заповедника на пл. Кирова, 10.
С 10.00 до 13.00:
• квест в фондохранилище "Первоклассное приключение в музее";
• экскурсия "Прогулка по Соборной площади".
С 14.00 до 16.00:
• игры на свежем воздухе в музейном дворике;
• встреча с Юрием Михайловичем Наумовым на выставке "Все дело в лодке";
• мастер-класс "Как лодочку назовешь, так она и поплывет" (изготовление сувенира-магнита);
• занятие по изготовлению судового журнала.
30 октября
Места проведения занятий: выставочный зал музея-заповедника на пл.Кирова, 10а, студия "Кижская палитра".
С 10.00 до 13.00:
• экскурсия по выставке "Секреты старых мастеров";
• музейное занятие "Маленький остров планеты Земля";
• квест по Онежской набережной "Рыбак рыбака видит издалека".
C 14.00 до 16.00:
• игры на свежем воздухе в музейном дворике;
• мастер-класс по росписи декоративного украшения из глины "Лодочка";
• занятие по подготовке к презентации судовых журналов;
• игротека (паззлы, творческие задания, мультфильмы).
31 октября
Места проведения занятий: выставочный зал музея-заповедника на ул. Федосовой, 19, музейная школа на Неглинской наб., 3.
С 10.00 до 13.00:
• экскурсия по выставке "Кукла на счастье";
• занятие "Игры и игрушки крестьянских детей";
• фотосессия в традиционных костюмах на выставке "Все дело в лодке".
С 14.00 до 16.00:
• игры на свежем воздухе в музейном дворике;
• экскурсия "Прогулка по Левашовскому бульвару";
• мастер-класс по изготовлению традиционной игрушки;
• подготовка к презентации судовых журналов на выставке "Все дело в лодке".
С 16.00 до 17.00:
• презентация судовых журналов для родителей участников программы "Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи".
Стоимость участия в программе – 600 рублей в день.
Записаться на программу можно по телефонам: (814-2) 79-98-40, 79-98-76.
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