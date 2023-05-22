Школьников в райцентре Карелии собирались кормить опасным маслом

Надзорные органы нашли фальсифицированное масло в одной из школ Беломорска, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Сотрудники Россельхознадзора проверили работу одной из школ Беломорска и нашли подозрительное масло, которым в учебном заведении собирались кормить детей.



В государственной лаборатории выяснили, что в составе продукта есть стерины - масло фальсифицировано. Кроме того, оно не соответствовало нормам по жирно-кислотному составу.



Масло произвело предприятие из Московской области. В беломорскую школу партию отправила карельская фирма. В результате масло в объеме 6,4 килограмма изъяли, поставщика оштрафовали на 30 тысяч рублей.



А информацию о производителе в Россельхознадзоре отправили московским коллегам.