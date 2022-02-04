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Школьников в России предложили учить безопасному поведению в интернете

Новости. Общество
22:00, 08 Февраля 2022
фото: © mikegi/pixabay

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила обучать школьников безопасному поведению в интернете.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила внедрить курс по безопасному поведению в интернете и развитию цифровых компетенций в школах для борьбы с онлайн-мошенничеством и киберпреступностью, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена накануне Международного дня безопасного интернета.

Международный день безопасного интернета (Safer Internet Day) ежегодно отмечается во всем мире во второй день второй недели второго месяца года. В 2022 году он приходится на 8 февраля.

Праздник был учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии «Безопасный интернет». Его цель — пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире.

«Одной из наиболее эффективных мер, позволяющих обеспечить безопасность молодого поколения в интернете, защиту от нежелательной информации, а также предотвращение киберпреступлений может стать внедрение курса по безопасному поведению в интернете и развитию цифровых компетенций в школах, ведь дети погружаются в цифровую среду уже со школьной скамьи, а во многих случаях и раньше, но не знают, как правильно и безопасно ее использовать», — цитирует пресс-служба Москалькову.

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