Школьница из Петрозаводска покорила жюри международного вокального конкурса

Лидия Ванаг вошла в число победителей заключительного этапа международного вокального конкурса "Мы вместе" в Москве, сообщили в Администрации Петрозаводска.

Воспитанница Детской музыкальной школы №1 имени Г.Синисало выступала в одной из самых многочисленных возрастных групп (13-15 лет) – 48 человек.

Лида исполнила эстрадные песни на русском и иностранном языках, а также джазовую композицию.

Жюри высоко оценило способности конкурсантки из столицы Карелии, присудив ей сразу три диплома Лауреата I степени.

Лидия заслужила право на участие в Гала-концерте конкурса, став номинантом на Гран-при и заняв по итогам второе место среди пяти претендентов.

В состав жюри творческого состязания были включены именитые представители вокального и театрального искусства России – педагоги, композиторы, поэты и исполнители.

Возглавил судейскую коллегию член Союза композиторов России, автор популярных песен для детей, композитор Александр Ермолов.