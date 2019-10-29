Школьница из Петрозаводска приняла участие в съемках фильма "Лед 2"

Девятилетняя фигуристка Виктория Баженичева несколько раз ездила в Москву для участия в групповых сценах на различных локациях, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Минувшим летом и в начале осени воспитанница спортивной школы №6 Петрозаводска приняла участие в работе над художественным фильмом "Лед 2" (12+). Виктория снималась в групповых сценах со знаменитыми российскими актерами Марией Ароновой, Александром Петровым, Юлией Хлыниной и другими.



Премьера фильма состоится в феврале 2020 года.