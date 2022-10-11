Школьница по фамилии Царь в Петрозаводске провела эскурсию по петровским местам

Ученики школы № 2 Петрозаводска Матвей Дыптан и Светлана Царь вместе провели экскурсию-квест для «серебряных волонтеров», сообщили в мэрии.

Ученики 10 «А» класса средней школы № 2 «Источник» Матвей Дыптан и Артем Гончарук разработали и опробовали экскурсию-квест по Петрозаводску «PROзавод». Ее маршрут проходит по территории бывшей Петровской слободы и Петровской фортеции, через Александровский сквер следует до памятника Чарльзу Гаскойну.



На познавательной прогулке изучают исторические места со старинной картой в руках. Матвей Дыптан и Светлана Царь вместе провели экскурсию-квест для серебряных волонтеров – участников клуба «ДАктиС: Добровольцы – Активные Старшие».



Участники клуба прошли по историческим местам города, узнали интересные факты. В процессе участники знакомились с одами Тихона Баландина и Гаврилы Державина, ориентировались по картам XVIII и XIX веков, рассматривали исторические фотографии Петрозаводска, задавали вопросы ведущим.



Следующую игру запланировали на бывшей территории Александровского завода.



Квест-экскурсия «PROзавод» – проект, ставший в 2022 году призером XXVII городской конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска».