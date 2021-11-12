Школьница получила благодарность от имени главы МВД Карелии

Учащаяся 11 класса из Кондопоги создала памятки о том, как уберечься от мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Учащаяся 11 класса средней общеобразовательной школы № 3 в Кондопоге Арина Харламова — автор работы о финансовом мошенничестве в России. Школьница описала наиболее часто встречающиеся схемы обмана и создала памятки о том, как не попасться на удочку мошенников и уберечь от этого своих близких. Памятки доступны в интернете.

«Я считаю, что финансовое мошенничество — тема злободневная. Алгоритм, представленный на мох постерах, универсален. Это путь, который человек должен проделать и для того, чтобы не попасться на уловки мошенников, и чтобы минимизировать потери, если аферисты всё же оказались хитрее», — рассказала Арина Харламова.

От имени Министра внутренних дел по Республике Карелия генерал-майора полиции Сергеева Дмитрия Николаевича юной кондопожанке была вручена благодарность.