Школьные классы начали закрывать в Карелии из-за эпидемии ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Карелии превысила эпидемический порог более чем на 68%, в школах начали закрывать классы.

Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За неделю по республике зарегистрировано 9242 случая ОРВИ. Особенно резкий рост заболеваемости зафиксирован среди детей старше 15 лет.

Из-за эпидемии приостановлена деятельность 3 классов в 3 школах республики — в поселках Ляскеля Сортавальского района, Кривой порог Кемского райцона и поселке Хийдельсельга Питкярантского района.