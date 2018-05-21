Школы Петрозаводска ищут директоров

Администрация Петрозаводска объявила конкурсы на замещение должностей директоров двух муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.

Руководители требуются в основную общеобразовательную школа №19 в районе Птицефабрика и среднюю общеобразовательную школу №38 (на Первомайском проспекте).

Документы соискателей принимаются с 21 мая по 19 июня с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 426.

Дата окончания приема документов – 19 июня 2018 года. 20 июня состоится заседание конкурсной комиссии.

Ознакомиться с условиями проведения конкурса кандидаты могут по адресу: г.Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, администрация Петрозаводского городского округа, каб.426, тел. 71-34-31.

Подробная информация о вакансиях - на сайте «Муниципальная система образования» в разделе «Вакансии МСО»: http://education.petrozavodsk-mo.ru/info/vacancies/