Сход снега и падение сосулек с крыш угрожает безопасности жителей Петрозаводска (ФОТО)

Многочисленные снежные наросты и сосульки появились на крышах домов в Петрозаводске, и бездействие коммунальщиков может привести к трагедии.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в группе "Подслушано в ПТЗ" Вконтакте.

"Реальная угроза схода снега и падения льда с конструктивных элементов многоквартирных домов № 4 и № 6 по ул. Пограничной в г. Петрозаводске сохраняется. Никаких работ управляющая этими домами организация ООО " Гарантия- Плюс" по-прежнему не проводит. Люди в любой момент могут получить серьёзную травму", - говорится в комментарии к фотографиям.

Автор обратил внимание, что контролировать соблюдение требований безопасности должны не только коммунальщики, но и надзорные органы.



"В г. Петрозаводске и Республике Карелия вообще существуют надзорные органы, способные оперативно принять меры и обязать ответственную организацию эту ситуацию исправить, привлечь её за нарушения к предусмотренной законом ответственности??? Опять ждём, "пока гром не грянет"?!", - написал автор фото.