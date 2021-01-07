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Сход снега и падение сосулек с крыш угрожает безопасности жителей Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
09:17, 08 Января 2021
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Многочисленные снежные наросты и сосульки появились на крышах домов в Петрозаводске, и бездействие коммунальщиков может привести к трагедии.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в группе "Подслушано в ПТЗ" Вконтакте.

"Реальная угроза схода снега и падения льда с конструктивных элементов многоквартирных домов № 4 и № 6 по ул. Пограничной в г. Петрозаводске сохраняется.  Никаких работ управляющая этими домами организация ООО " Гарантия- Плюс" по-прежнему не проводит. Люди в любой момент могут получить серьёзную травму", - говорится в комментарии к фотографиям.

Автор обратил внимание, что контролировать соблюдение требований безопасности должны не только коммунальщики, но и надзорные органы.

"В г. Петрозаводске и Республике Карелия вообще существуют надзорные органы, способные оперативно принять меры и обязать ответственную организацию эту ситуацию исправить, привлечь её за нарушения к предусмотренной законом ответственности???  Опять ждём, "пока гром не грянет"?!", - написал автор фото.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ослик
2021-01-08 11:43:59
А почему так? У мэрии вопросов не возникает?
Врунов
2021-01-08 11:38:53
Для начала пусть свои курятники на балконах снесут.
кир
2021-01-08 11:38:32
Давно кнут не ходил по спине мужика.
Олеся
2021-01-08 10:59:59
У нас на доме та же ситуация с сосульками, и обслуживает дом та же организация ООО "Гарантия - Плюс".
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