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Новости. Общество
22:00, 20 Февраля 2019
фото: ТАСС / пресс-служба правительства РФ / Александр Астафьев

Шойгу попросил скидки в магазинах для обладателей военных наград

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Министр обороны России Сергей Шойгу предложил владельцам крупных супермаркетов предоставить скидки обладателям военных наград.

Такая практика уже введена в ведомственных магазинах "Военторг", пишет НСН.

Такое письмо уже поступило нескольким крупным ритейлерам, часть из них уже "положительно рассматривают идею", пишет газета "Коммерсант". Источники издания утверждают, что предложение Шойгу носит рекомендательный характер.

Эксперты полагают, что потери ритейлеров от введения скидок обладателям орденов не станут серьезными, отмечают "Известия". При этом они опасаются, что вслед за Минобороны к продавцам обратятся и другие ведомства с просьбой и поток "льготников" станет слишком большим.

 

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