Шокирующие факты: Анфиса Чехова пережила домашнее насилие

Телеведущая много лет назад стала жертвой домашнего насилия.

Об этом она рассказала в большом посте в Instagram, прокомментировав историю с лишением журналом Glаmour звания "Женщина года" Регины Тодоренко, пишет ФАН.

Чехова рассказала, что столкнулась с этим явлением 18 лет назад и долгое время была в шоке, не веря, что любимый человек может так с ней поступить.

"Мое лицо было один сплошной синяк, мое сердце было в клочья… Ведь меня бил мужчина, которого я настолько сильно любила, что прощала ему все! Бил, потому что я устала терпеть его пьянство и пустые обещания и решила уйти", – рассказала Чехова.

По ее словам, не меньше ее шокировало обращение в травмпункт, куда она пришла снимать побои. Она вспомнила, что медсестра сказала ей "Сама виновата".





Напомним, схожее мнение относительно проблемы домашнего насилия высказала и Регина Тодоренко, что вызвало широкий общественный резонанс.