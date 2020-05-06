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Россиянка, которой муж из ревности отрубил кисти, показала собранную по частям руку (ФОТО 18+)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 06 Мая 2020
фото: © instagram.com/margoritka1211
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Маргарита Грачева поделилась подробностями своего восстановления после жестоких пыток своего бывшего супруга.

Из-за издевательств мужчины девушка лишилась руки.

Маргарита стала инвалидом из-за бывшего мужа, который сейчас отбывает наказание в колонии строгого режима. Мужчина из ревности вывез жену в лес и по частям отрубал ей руки, пишет Cosmopolitan.

"У меня были отрублены две кисти рук. Бывший муж привез меня в больницу имени Семашко в Серпухове. Там врачи сформировали на обеих руках культи. Операция длилась около 5 часов. О реимплантации рук сначала не было речи. Так как вместо правой руки было кровавое месиво и сохранить руку было невозможно, а левая рука осталась в лесу", – рассказала Грачева.

По просьбе врачей московской больницы №71 сотрудники полиции нашли в лесу левую кисть Маргариты, точнее, три ее отрубленные части с множественными переломами и травмами. Девушку доставили в Москву, где хирурги собрали ее кисть по кусочкам. Операция длилась более 10 часов. После операции был риск, что рука отторгнется, случится воспаление или не восстановится кровоток. Но, к счастью, рука прижилась.

Девушка также показала, как выглядела ее рука в период восстановления – фото не для слабонервных! Из-за огромных ран врачи думали, что понадобится пересадка кожи, но она не потребовалась.

Сейчас Маргарита носит протез. Чувствительность и функционал левой руки до конца уже никогда не восстановятся.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Антон
2020-05-06 23:34:17
Что за херню вы постите? Зачем это здесь?
Гость
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