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Новости. Общество
21:30, 28 Февраля 2019
фото: pxhere

Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара

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Злоупотребление средством для загара довело жителя Шотландии до больницы и временной импотенции.

Как пишет Лента.ру, 41-летний мужчина регулярно покупал в магазине для любителей бодибилдинга меланотан-2 — препарат, который способствует сжиганию жира и вызывает пигментацию кожи, как при загаре.

Ни упаковка, ни продавец не предупреждали о том, что одним из негативных побочных эффектов меланотана-2 может быть приапизм. В Великобритании продажа этого средства запрещена.

Несмотря на отсутствие информации о правильной дозировке, шотландец несколько месяцев делал себе инъекции меланотана-2. По его словам, он был доволен результатом, пока одна из инъекций не вызвала у него продолжительную болезненную эрекцию. Мужчина попытался подавить ее при помощи льда, но ничего не добился. Через 22 часа его доставили в больницу.

Чтобы восстановить нормальное кровообращение, пострадавшему каждые пять минут делали инъекцию фенилэфрина в гениталии. Врачи не исключали, что для решения проблемы понадобится хирургическое вмешательство, однако через полчаса эрекция исчезла. После этого случая у пациента в течение четырех недель наблюдалась эректильная дисфункция.

 

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