Шоу "Орел и решка" вернет еще одну телеведущую

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Телеведущая Регина Тодоренко вновь будет вести шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!".
Об этом в четверг сообщил генеральный директор телеканала Николай Картозия во время презентации нового сезона, сообщает ТАСС.
"В следующем году вернется Регина Тодоренко. С кем? Попробуйте угадать", – рассказал Картозия, указав на логотип шоу.
"Орел и решка" – шоу, в котором двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. Они кидают монетку, после чего одному выпадает провести время, потратив всего $100, а другому – золотая банковская карта, лимит трат по которой не ограничен.
В новом сезоне в эфир телеканала также вернется шоу "Ревизорро", ведущая которого разбирается с качеством сервиса в отелях и ресторанах.
"Идея сезона будет такая: мы пройдем по тем местам, где не смогли пройти, где нас сломали. Для этого нам нужна сильная, бескомпромисная ведущая – финалистка третьего сезона программы "Пацанки". Ксения Милас", – сказал Картозия.
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