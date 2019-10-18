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Новости. Общество
19:10, 18 Октября 2019
фото: Кадр из шоу

Шоу "Орел и решка" вернет еще одну телеведущую

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Телеведущая Регина Тодоренко вновь будет вести шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!".

Об этом в четверг сообщил генеральный директор телеканала Николай Картозия во время презентации нового сезона, сообщает ТАСС.

"В следующем году вернется Регина Тодоренко. С кем? Попробуйте угадать", – рассказал Картозия, указав на логотип шоу.




© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Он также добавил, что продолжают выходить выпуски с ведущими Дмитрием Бедняковым и Анастасией Ивлеевой и "Орел и решка. Россия" с ведущими Марией Миногаровой и Марией Горбань.

"Орел и решка" – шоу, в котором двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. Они кидают монетку, после чего одному выпадает провести время, потратив всего $100, а другому – золотая банковская карта, лимит трат по которой не ограничен.

В новом сезоне в эфир телеканала также вернется шоу "Ревизорро", ведущая которого разбирается с качеством сервиса в отелях и ресторанах.

"Идея сезона будет такая: мы пройдем по тем местам, где не смогли пройти, где нас сломали. Для этого нам нужна сильная, бескомпромисная ведущая – финалистка третьего сезона программы "Пацанки". Ксения Милас", – сказал Картозия.

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Комментарии

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Изя
2019-10-18 19:16:40
Самый интересный канал на ТВ , смотришь и радуешься и уродов не видишь , одна красота и интерес . :)
Гость
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