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Штамм «омикрон» вплотную подобрался к Карелии

Новости. Общество
17:20, 29 Ноября 2021
фото: © shutterstock.com

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Двоих заболевших предположительно вариацией коронавируса «омикрон» изолировали в Финляндии.

Как сообщает «Фонтанка.ру», заболевшие приехали из-за границы и могли привезти новый штамм в Суоми.

Два случая коронавируса, которые предположительно являются новым вариантом «омикрон», в настоящее время проверяются в Финляндии. Об этом 29 ноября сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на ведомство здравоохранения и социального благосостояния THL.

Сейчас заболевших изолировали до проверки того, действительно ли речь идет о новом штамме.

Оба инфицированных были в других странах. Одного из заразившихся выявили в ходе тестирования в аэропорту Хельсинки.

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Комментарии

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