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Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

Новости. Общество
15:54, 13 Марта 2020
фото: © EPA/ИТАР-ТАСС/BORIS ROESSLER
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Под воздействие неблагоприятных условий попадут семь районов и Костомукша, сообщили в МЧС Карелии.

С 2 до 5 часов ночи 14 марта на севере Карелии ожидается очень сильный ветер северо-западного, северного направления порывами до 25 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Под действие опасного явления могут попасть Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский районы и Костомукша.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Ранее сообщалось, что холод возвращается в Карелию в выходные дни.

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