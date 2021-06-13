Штормовой ветер и ливни идут на Карелию - МЧС не рекомендует выходить на улицу

МЧС Карелии предупредило о резком усилении ветра и ливнях на территории республики, жителям рекомендовано не садиться за руль и не оставлять без присмотра детей.

Утром и днем 15 июня местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с. Ливни пройдут преимущественно по северным районам Республики Карелии.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте.

Также рекомендовано не отпускать детей на улицу, а при необходимости — только под контролем взрослых.

Опасным может оказаться выход плавсредств в акватории крупных водоёмов.