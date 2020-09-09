Штормовой ветер обрушится завтра на Карелию

Неблагоприятные явления ожидаются 11 сентября, сообщили в МЧС Карелии.

Завтра синоптики обещают сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, ночью и утром на акваториях крупных водоемов до 23 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попастьБеломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы, а также Петрозаводск и Костомукша.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев, аварий на трансформаторных подстанциях; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.