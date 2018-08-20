Штормовой ветер ожидается во вторник в Карелии

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МЧС Карелии предупредило о штормовом ветре 21 августа.
Как отметили в ведомстве, ночью по северным районам местами кратковременный дождь, по южным и центральным районам дожди, местами сильные.
Днем кратковременные дожди, по восточным районам местами сильные. Местами гроза.
"Ветер ночью восточный, северо-восточный, утром и днем северный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, на водоемах до 24 м/с", - рассказали в МЧС.
Температура воздуха ночью +5,+10 градусов Цельсия, на юге местами до +15, днём 13,18 градусов тепла.
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