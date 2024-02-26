Штраф в полмиллиона получила организация в Лахденпохском районе за взятку в 60 тысяч рублей

Прокуратура Лахденпохского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщили в надзорном ведомстве Карелии, в 2023 году представитель коммерческой организации передал должностному лицу миграционного пункта взятку в размере 60 тысяч рублей за беспрепятственное осуществление иностранными работниками трудовой деятельности при отсутствии разрешительных документов.

Организацию привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Ранее в отношении взяткодателя постановили обвинительный приговор.