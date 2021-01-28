Штрафов за нарушение ПДД в непогоду можно избежать: разъяснения МВД

Основанием для отмены штрафа за нарушение ПДД в плохую погоду могут быть данные с дорожных камер.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
"Доказательствами по делу об административном правонарушении являются, в том числе, показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушени", — рассказал собеседник агентства.
К специальным техсредствам относятся стационарные, передвижные и мобильные дорожные камеры. Сотрудники ГИБДД могут отменить штраф по изображению с таких камер, например, если водитель нарушил ПДД, потому что из-за снегопада не было видно дорожную разметку.
Ранее Минтранс Карелии сообщл, что в 2020 году на дорогах республики было установлено 20 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений.
Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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