Штрафов за нарушение ПДД в непогоду можно избежать: разъяснения МВД

Основанием для отмены штрафа за нарушение ПДД в плохую погоду могут быть данные с дорожных камер.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

"Доказательствами по делу об административном правонарушении являются, в том числе, показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушени", — рассказал собеседник агентства. К специальным техсредствам относятся стационарные, передвижные и мобильные дорожные камеры. Сотрудники ГИБДД могут отменить штраф по изображению с таких камер, например, если водитель нарушил ПДД, потому что из-за снегопада не было видно дорожную разметку. Ранее Минтранс Карелии сообщл, что в 2020 году на дорогах республики было установлено 20 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".