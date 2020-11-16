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Штрафовать собственников нежилых зданий за неубранный снег и лед собираются в Карелии

Новости. Общество
11:44, 17 Ноября 2020
фото: pixabay
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Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому владельцев организаций торговли, общепита и других заведений предлагается штрафовать за сосульки на крышах, сугробы и гололед на прилегающих территориях.

Действующее республиканское законодательство обязывает их заниматься этой работой, но никакой ответственности для них не предусмотрено. Поэтому городской совет Костомукши выступил с инициативой назначать штрафы нарушителям.

Законопроект обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку.

"Нависают сосульки, которые угрожают гражданам, или владельцы магазинов сталкивают снег на общую территорию – такого рода проблемы возникают", - пояснил представлявший законопроект депутат парламента Вадим Андронов.

Ранее такой закон уже принимался в Карелии, но против него выступил Конституционный суд.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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Неравнодушный
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