Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:20, 25 Июня 2018

Штрафы за нарушения ПДД будут списывать со счетов автовладельцев автоматически

По теме

Военные игры НАТО показали поражение от России из-за плохих дорог
25.06.18 21:05
Правительство предложило оставить должникам прожиточный минимум
25.06.18 20:40
ФОТО: Участница "Битвы экстрасенсов" назвала лицом свиньи свое лицо
25.06.18 20:20
Все новости
Загрузка...

Судебные приставы готовятся перейти на упрощенную систему работы — штрафы менее 3 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения будут взиматься автоматически и без возбуждения исполнительного производства.

Банки спишут деньги со счета должника через два дня после получения уведомления от ФССП. Это следует из поправок к правительственному законопроекту, на который ссылается газета "Известия". Проект готовится ко второму чтению в Госдуме.

"В трехдневный срок с момента получения информации из ГИБДД пристав должен составить уведомление о долге и запросить информацию о счетах должника и деньгах на них у банков. Если за два дня должник не заплатит штраф добровольно, банк спишет деньги автоматически. Если денег на счете нет или их недостаточно, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство", - отмечает издание.

В дальнейшем этот алгоритм могут распространить и на другие виды взысканий. 

По теме

Военные игры НАТО показали поражение от России из-за плохих дорог
25.06.18 21:05
Правительство предложило оставить должникам прожиточный минимум
25.06.18 20:40
ФОТО: Участница "Битвы экстрасенсов" назвала лицом свиньи свое лицо
25.06.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-06-25 19:43:43
А спорные вопросы? У меня пару судов было. Тем более сейчас у многих регистраторы. Короче: очередное свинство и бардак, но денег с народа хочется поиметь.
кир
2018-06-25 18:59:56
Штраф должен идти через банк онлайн прямо с момента его выписки как водителей, так и с уличных торговцев.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
20.06.2018, 00:01
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба
21.06.2018, 13:45
Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"

Аналитика

Сегодня 15:50
Политкухня
Почему у нас отбирают пенсии 2
Разложили по полочкам, почему власти затеяли "пенсионную реформу" и к чему она приведет.
"Работал в Москве" - "просил денег" 4
Сегодня 10:45
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
22.06.2018 10:00
Увидеть Кивач и умереть 3
21.06.2018 13:30
Дело Дмитриева: о чем молчит общественность? 35
21.06.2018 09:48
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2018 12:13
Без политики
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
"Так вышло, мы любим Россию" 8
19.06.2018 09:58
Дело Дмитриева: и что теперь? 10
18.06.2018 11:18
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
14.06.2018 10:00
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»