Штрафы за нарушения ПДД будут списывать со счетов автовладельцев автоматически

Судебные приставы готовятся перейти на упрощенную систему работы — штрафы менее 3 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения будут взиматься автоматически и без возбуждения исполнительного производства.

Банки спишут деньги со счета должника через два дня после получения уведомления от ФССП. Это следует из поправок к правительственному законопроекту, на который ссылается газета "Известия". Проект готовится ко второму чтению в Госдуме.

"В трехдневный срок с момента получения информации из ГИБДД пристав должен составить уведомление о долге и запросить информацию о счетах должника и деньгах на них у банков. Если за два дня должник не заплатит штраф добровольно, банк спишет деньги автоматически. Если денег на счете нет или их недостаточно, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство", - отмечает издание.

В дальнейшем этот алгоритм могут распространить и на другие виды взысканий.