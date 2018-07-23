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Новости. Экономика
09:30, 23 Июля 2018

Шубы по летним ценам от Кировской меховой фабрики

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Большая выставка меховых изделий пройдёт в Петрозаводске с 26 по 29 июля в филармонии на улице Кирова.

Будет презентована новая коллекция норковых шуб предстоящего сезона 2018/19, только что отшитых кировскими мастерами.

Для получения скидки нужно взять на официальном сайте фабрики промо-код. Он даст 20% скидку на весь ассортимент.

Киров – столица меха, поскольку местное зверохозяйство выращивает норку с отменными потребительскими свойствами, чему способствует климат и многолетний опыт вятских специалистов в совершенстве знающих своё дело.

Кировскую норку от многих других отличает очень высокая плотность ворсинок на один квадратный сантиметр. Это очень важный показатель, именно он способствует сохранению тепла и долговечности мехового изделия.

На выставке будет представлен огромный выбор классических норковых шуб, ведь классика из моды не выйдет никогда. "Москвичка", "Пончо", "Рубашка", "Летучая мышь", "Поперечка", "Балетка" и много других моделей.

Из новинок хотелось бы отметить совершенно роскошный "Френч" с отделкой из серебристо-чёрной лисицы, ставшую хитом этого сезона модель "Парижанка" - длинное норковое пальто, которое подчеркнёт статус обладательницы.

Тренд сезона – норка с короткой остью, она имеет другую структуру меха и визуально отличается от классической.

Шубы из стриженой нутрии

Новая технология пришла взамен устаревшей, когда шубы из этого меха делали с длинным ворсом. Короткая ость значительно облегчает изделие и делает его визуально намного эффектнее. Такая шубка не требует особого ухода, она долговечна и красива, внешне очень напоминает шубу из меха норки. При всех своих плюсах ценник очень демократичен – от 29000 рублей.

Представлен широкий размерный ряд (от 40-62), многообразие цветовых решений: палантин, пастель, жемчужный белый, сапфир, серо-голубой, графит, махагон и др.

Фабрика работает только с проверенными поставщиками и использует только качественное сырье. Краситель закупается испанский или американский – самые лучшие на данный момент. Шкурки  только из кировской области зверохозяйства "Вятка".

Пошив на заказ

Кировская меховая фабрика готова пошить любое изделие индивидуально. Ориентировочно процесс занимает около двух недель, затем шуба отправляется почтой. Перед отправкой покупателю обязательно высылаются фото и видео материалы в высоком качестве.

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