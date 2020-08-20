Шумных мотоциклистов хотят жестче наказывать

Ответственность за превышение нормы шума для мотоциклистов могут усилить, сделав штрафы более ощутимыми.

В Госдуме идет работа над соответствующим законопроектом, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на зампреда комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды, автора инициативы Михаила Старшинова.



Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. По действующей норме (КоАП, статья 8.23) за использование транспортных средств, уровень шума которых превышает нормативы, сейчас можно получить предупреждение или штраф в 500 рублей.



"Нынешние меры сдерживания являются неэффективными… Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создает транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать. К сожалению, честно говоря, многим на эту норму наплевать, и они (закон) не соблюдают – этот звук доставляет им какое-то необъяснимое наслаждение", – сказал Старшинов.



Парламентарий подчеркнул, что шумные мотоциклисты создают дискомфорт для других людей.



"Купил гражданин себе Harley-Davidson за 30 тысяч долларов –он может себе позволить заплатить 300 рублей штрафа, он их и не чувствует. Вот зато мотоцикл у него такой звук издает, на него все люди обернулись, он таким образом свое самолюбие потешил. Ощутимо, когда ему инспектор выписал штраф, условно говоря, не 500 рублей, а 5 тысяч. То есть штраф должен быть адекватен той цели, которую он преследует", – заявил Старшинов.



По его словам, озвученные суммы условны, они еще обсуждаются с экспертами.