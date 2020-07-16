890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще 47 человек заболели коронавирусом в Карелии 3
16.07.2020 08:48
Начальника управления Роскомнадзора по Карелии Артюхина будут судить за пьяную езду 10
16.07.2020 11:50
Хулиганы изуродовали и разломали детскую площадку в центре Петрозаводска (ФОТО) 11
16.07.2020 15:11
Велосипедист врезался в легковушку на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 6
16.07.2020 08:05
Подрядчик переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска 23
16.07.2020 13:56
Автовокзал Петрозаводска отменил 17 июля четыре автобусных рейса
16.07.2020 16:59

Шумных соседей в России хотят штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей

Новости. Общество
22:00, 16 Июля 2020
фото: © REUTERS/David Mdzinarishvili
Загрузка...

В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме.

О этом заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой", пишут РИА Нововсти.

Отмечается, что на осенней сессии нижняя палата парламента рассмотрит проект закона, дополняющий Жилищный кодекс отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ряд правил, включая режим тишины ночью. По мнению депутата, шумных соседей необходимо штрафовать на 3-10 тысяч рублей, однако предлагаются и суммы до 50 тысяч рублей.

"Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от трех до десяти тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей, чтобы у правоохранителей была серьезная вариативность в зависимости от конкретной ситуации", — пояснил Анатолий Выборный.

Он добавил, что на уровне регионов будут устанавливать свое время тишины в зависимости от местных особенностей, среди которых — наступление темноты.

Также, отметил депутат, в каждом субъекте Федерации, вероятно, появятся свои подразделения, которые будут реагировать на нарушения, фиксировать их и проводить необходимые экспертизы и проверки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)
14.07.2020, 19:40
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)
13.07.2020, 14:16
Сегодня утром в Карелии погибла 1,5-годовалая девочка

Аналитика

16.07.2020 16:29
Обществоведение
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом"
Главный кардиолог Карелии Андрей Малафеев о сосудистом центре, молодеющих инфарктах, лечении инфаркта на европейском уровне и главных спасителях от болезней сердца.
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 5
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Дайте дышать 7
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»